Виталий Китаев: После участия в Imagine Cup наша жизнь кардинально изменилась
В обществе есть убеждение, что социально ориентированные проекты — это очень трудная область для поиска финансирования и создания бизнеса. Участники конкурса Imagine Cup доказывают, что это не так. Например, проект Oriense (на Imagine Cup в 2012 г. он вышел под названием Canopus) разрабатывает навигатор для слабовидящих, основанный на технологиях машинного зрения. Перспективы проекта очень велики — даже Forbes в 2013 г. включил Oriense в список «7 технологий будущего, придуманных российскими компаниями». О том, как пройти путь от появления идеи до ее бизнес-воплощения, CNews рассказал Виталий Китаев, CEO компании Oriense.
CNews: Виталий, расскажите, когда и при каких обстоятельствах пришла идея проекта?
Виталий Китаев: Первый этап создания нашего проекта приходится еще на 2006 год, когда один из основателей нашей компании работал в научно-исследовательском институте и занимался компьютерным зрением для роботов. Предложение создать устройство, которое бы облегчило жизнь людям с проблемами зрения, поступило от одного из активистов общества слепых. Для НИИ эта тема была близка, ведь роботы, с которыми работали сотрудники, фактически, тоже слепые. Тогда были созданы первые прототипы, однако, на тот момент существовали серьезные технологические ограничения, поэтому на некоторое время проект был заморожен. В 2010 году к этому проекту вернулись, немного осовременили макет, однако, для достижения каких-то реальных результатов требовалось много времени, сил и денег, которых не было, поэтому проект опять был отложен.
Но в 2012 году он получил второе дыхание в качестве проекта для участия в Imagine Cup. К этому времени технологии сделали большой шаг вперед. Мы решили, что можем взять наш опыт и технологии, которые сейчас используют в самоуправляемых автомобилях, и сделать что-то полезное для людей, которым эти технологии действительно нужны.
CNews: Откуда узнали об Imagine Cup? Что дало участие в конкурсе?
Виталий Китаев: Однажды, когда я был еще студентом, друг позвал меня на лекцию Дмитрия Сошникова по программированию для Microsoft Kinect. Помимо основной темы, Дмитрий рассказал про конкурс, и он нас заинтересовал. Именно Imagine Cup дал нам «инициативный пинок». И хотя мы не победили во всероссийском этапе конкурса, но благодаря ему мы стали серьезно заниматься проектом, что позволило нам попасть в Открытый университет Сколково, школу для стартапов SumIT, а затем — в акселератор IDealMachine. После участия в Imagine Cup наша жизнь изменилась — и это не преувеличение. Поэтому я всегда рекомендую молодым командам участвовать в нем и других конкурсах — очень полезно узнать мнение о твоей идее компетентных и опытных людей. Это может стать весомым стимулом для того, чтобы она превратилась в успешный бизнес-проект.
CNews: Были ли сомнения в своих силах на старте?
Виталий Китаев: Нет, сомнений не было, опыта работы с системами компьютерного зрения у нас было достаточно, и мы знали, в каком направлении можно развиваться. Однако нам пришлось научиться работать в команде, ставить цели, концентрироваться на практическом применении устройств, искать финансирование — все это не менее важно для стартапа, чем сами технологические компетенции. Так что все рекомендации, которые нам давали эксперты и на Imagine Cup, и в других конкурсах, оказались очень полезными. С правильным стартом нам помог акселератор IDealMachine: они стали для нас первым серьезным источником финансирования. После этого получали поддержку от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках программы СТАРТ, а также от Сколково, привлекали новый раунд инвестиций с участием TMT Investments. То, что серьезные инвесторы в нас поверили, очень помогло нам.
CNews: Oriense — это социальный проект, нацеленный на улучшение жизни людей с проблемами со зрением. Вы каким-то образом взаимодействуете с общественными организациями, оказывающими им поддержку?
Виталий Китаев: Безусловно. Более того — мы с самого начала создаем наши устройства в тесном взаимодействии с будущими пользователями и при их непосредственном участии. В этом нам помогает экспертный совет, в который входят, в том числе, представители Европейского союза слепоглухих, интерактивного пространства «Мир на ощупь».
Основная специфика нашего проекта в том, что мы работаем с очень разными людьми и с точки зрения возраста, и с точки зрения опыта использования современных технологий и т.д. К тому же, как вы понимаете, устройство для слабовидящих несколько отличается с точки зрения пользовательского опыта от тех, к которым привыкли люди с нормальным зрением. Поэтому мы много общаемся со слабовидящими, чтобы понять, какой именно функционал им нужен, и только потом добавляем его в прототип. С нами работает незрячий программист-тестировщик. Именно такой подход позволяет нам надеяться, что наши продукты будут востребованы и действительно помогут людям.
CNews: Какова технологическая составляющая вашего проекта?
Виталий Китаев: Для тестов и проверок гипотез нами использовалось огромное количество технологий. Кроме того, в процессе развития проекта комплектующие менялись. Были протестированы десятки различных «одноплатников» и несколько разных сенсоров. Сейчас оборудование мы преимущественно изготавливаем сами.
CNews: Каких результатов вам удалось добиться за прошедшее время?
Виталий Китаев: Мы полностью разработали и вывели на рынок два продукта. Первый — это GPS-навигатор OrNAvi, второй — расширение для навигатора OrCV, использующее технологии компьютерного зрения для получения информации об окружающих объектах. Нами проданы первые партии приборов в России, Белоруссии и на Украине. Мы стараемся выйти и на зарубежные рынки.
CNews: Как вы считаете, смогут ли индивидуальные разработчики и крупные корпорации с помощью ИТ решать глобальные проблемы человечества?
Виталий Китаев: Сегодня это уже риторический вопрос. Информационные технологии глубоко проникли и во все отрасли промышленности, и в жизнь каждого из нас. И я считаю, что было бы глупо использовать их только для развлечения: ИТ — это инструмент для улучшения жизни, тем более этот инструмент нужен тем, у кого есть проблемы со здоровьем. А кто будет его разрабатывать — один инженер, стартап или крупная корпорация — не имеет значения. Интересные идеи могут появиться у кого угодно.
CNews: Важно ли в таком случае иметь профильное образование?
Виталий Китаев: Не возьмусь однозначно ответить на этот вопрос, так как не являюсь специалистом в образовании. Наш опыт показывает, что знания нужны, как и умения, и сообразительность. Но как эти знания получить — учиться ли в университете или техникуме, заниматься ли самообразованием — каждый выбирает для себя.
CNews: Какие советы вы можете дать подрастающему сегодня поколению? Какие ИТ-навыки, по вашему мнению, будут необходимы им в будущем?
Виталий Китаев: Я сам еще подрастающее поколение, дал бы мне кто-нибудь грамотный совет на будущее. Но если серьезно, то иметь навыки сейчас вовсе не обязательно — технологии становятся дружелюбнее к пользователям. Так что если вы не хотите быть программистом или инженером, то глубоко разбираться в ИТ нет необходимости. Зато понимать ИТ, уживаться с ними и пользоваться их преимуществами очень важно. Иначе можно просто остаться невостребованным в любой профессии. Мы живем в такое время, когда уже практически не осталось возможностей работать без использования ИТ — сегодня даже мусорные баки становятся интеллектуальными. И в дальнейшем этот тренд только усилится — к этому надо приспосабливаться всем, независимо от возраста.