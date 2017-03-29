Дмитрий Андреев: Imagine Cup дает возможность рассказать о проекте гуру ИТ

Как совместить достижения высоких технологий и отечественной педагогики в одном стартапе? В России реализуется проект «Инновации детям», который помогает развивать навыки ребятишек дошкольного возраста. Его основатель Дмитрий Андреев рассказал в интервью CNews о том, как зародился этот проект и что ему дало участие в конкурсе Imagine Cup.

CNews: Дмитрий, расскажите о проекте «Инновации детям», соавтором которого вы являетесь. Как вам пришла в голову эта идея?

Дмитрий Андреев: Идея родилась в 2013 году, когда моя дочь пошла в детский сад, я тогда был еще студентом. Мы поняли, что современные устройства и гаджеты, существовавшие на тот момент, созданы не для детей и уж точно не для их развития. То есть Стив Джобс создавал условный iPhone для взрослых. Но дети, конечно, стали применять все эти гаджеты, скачивать игры, и в этом взаимодействии мы видели много негативных факторов. В частности, ребенок меньше двигается, получает большую нагрузку на глаза и так далее.

И мы подумали: почему бы не совместить существующие в России классические наработанные методики образования и современный ИТ-потенциал? Так был разработан комплекс «Играй и развивайся». Это система, которая используя технологии Microsoft, меняет сам процесс взаимодействия ребенка с определенной интерактивной системой. Пользователю не нужно садиться за компьютер, управление происходит с помощью жестов и телодвижений. Сейчас в комплекс входят три блока занятий — «Развитие речи», «Окружающий мир» и «Правила дорожного движения». Получился своеобразный Xbox для образования, соответствующий стандартам российского законодательства.

Со временем мы пошли дальше, например, реализован комплекс «Интерактивная песочница». В ней ребенок может играть с песком, рисовать или играть в «Поиск сокровищ». На монитор выводится необитаемый остров, на котором расположены некие предметы, и сказано, что клад лежит в двух клетках вправо и четырех клетках влево от какого-то из этих предметов. Задача ребенка в том, чтобы правильно подсчитать клетки, сообразить, где верх и низ, где право, а где лево, и когда он начинает копать песок в нужном месте — там действительно оказывается клад.

Дмитрий Андреев: Мы решили совместить существующие в России классические наработанные методики образования и современный ИТ-потенциал

CNews: Вы сказали, что при создании проекта использовались технологии Microsoft. Какие именно?

Дмитрий Андреев: Использовалась платформа для разработчиков .NET Framework, SQL Server в качестве базы данных для хранения информации, а также облачный сервер Microsoft Azure. Также мы пользуемся датчиками Kinect.

Сейчас мы реализуем еще один блок — «эмоциональный», для него будут запущены когнитивные сервисы распознавания эмоций. Ребенок должен показать эмоцию, а компьютер ее распознает, и дальше возникают определенные игровые режимы и ситуации. Осуществлению этой задумки пока препятствуют некоторые законодательные аспекты, связанные с передачей персональных данных. Мы занимаемся решением вопроса.

CNews: В самом начале проекта возникали какие-то сложности?

Дмитрий Андреев: Конечно. Основатели проекта закончили технический вуз, а потому и на проблемы мы смотрели исключительно как технари. Поэтому нам пришлось, в каком-то смысле, стать специалистами в дошкольном образовании, изучить едва ли не полную программу педвуза. Но в итоге проект удался именно из-за того, что в нем совмещены две эти области: технологии и методики воспитания и развития детей.

CNews: А финансирование было какое-то?

Дмитрий Андреев: В общем и целом — нет. Главной инвестицией стало наше личное время. Мы закончили вуз и у нас были ноутбуки, мы сели и начали писать программы. Не было и венчурного инвестора, хотя были предложения, но решили сделать все самостоятельно. Нам оказали поддержку в программе «Умник» Фонда Бортника (программа помощи молодым инноваторам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере — ред.), также мы получили субсидию Минэкономразвития в размере полумиллиона рублей. Кроме того, нам помогло то, что мы являемся малой инновационной компанией, которые создаются при вузах. В нашем случае — это Южно-Уральский государственный университет.

CNews: Также вы принимали участие в конкурсе Imagine Cup. Откуда появилась эта идея?

Дмитрий Андреев: У компании Microsoft есть всемирная образовательная программа Microsoft Student Partners, участниками которой становятся отобранные по определенным критериям студенты из разных университетов мира. Одним из этих студентов как раз был я. Microsoft не только помогает таким учащимся, но проводит конкурс Imagine Cup, участники которого получают доступ к технологиям компании, экспертам, а также имеют возможность выиграть денежный приз на развитие проекта.

Нам эта идея понравилась еще и тем, что это не индивидуальные, а командные соревнования, но главное, конечно, в том, что проекты там посвящены не способам автоматизации автомойки, а решению действительно актуальных проблем человечества. Нас это захватило. Мы считали и считаем до сих пор, что проблема гаджетов, которые не несут пользы детям — глобальная. Мы хотим, чтобы компьютер был не развлечением, а инструментом развития.

CNews: Опыт участия в Imagine Cup оказался успешным?

Дмитрий Андреев: Мы участвовали в конкурсе, но не выиграли его, потому что у нас тогда был студенческий взгляд на бизнес. Наш проект дошел до российского финала, в котором занял второе место. Но зато мы участвуем в другой программе Microsoft по оказанию помощи стартапам — BizSpark. Компания выделяет бесплатное программное обеспечение для разработчиков, что очень нам помогло: мы не покупали лицензии на ПО, а получали их в рамках этой программы. Благодаря этому мы сэкономили немало средств.

CNews: В рамках своего проекта вы помогаете еще и лицам, пережившим инсульт.

Дмитрий Андреев: Да, у нас есть такой исследовательский проект, он проводится в Челябинской областной больнице. Там стоит комплекс, который уже помог людям, отмечен серьезный положительный эффект. Когда человек переносит инсульт, у него отмирают определенные нейронные связи в головном мозге, в том числе отвечающие за движение той или иной части тела. Нередко страдают руки и кисти. Мы разработали специальные игры для развития движений руки, а также ходьбы. Насколько мы видим, опираясь на мнение врачей и проведенные клинические испытания, скорость выздоровления по нашей методике увеличивается на 80%. К этому моменту проведено 8 тысяч занятий, за два года вылечились более 500 пациентов. Теперь мы работаем над комплексами, которые помогли бы восстанавливать движения пальцев, — видим, что в этом есть большой потенциал.

Правда, продажи мы еще не начали. Пока идет формирование бизнес-модели, все-таки российский медицинский рынок специфичен, и у нас нет опыта работы на нем. В том числе, мы ищем партнеров, которым было бы интересно с нами сотрудничать в этом плане.

CNews: Посоветовали бы вы молодым изобретателям участвовать в Imagine Cup?

Дмитрий Андреев: Да. Объясню на собственном примере. У меня образование в области прикладной математики. В наших университетах очень хорошо учат математической теории или программированию, управлению проектами. Но Imagine Cup дает именно практику реализации собственного проекта, что для студента вообще может быть первым опытом, — и это бесценно. Такой опыт будет серьезным подспорьем в дальнейшем, при создании своего стартапа или работе в компании. Плюс, это хорошая строчка в резюме.

Кроме этого, Imagine Cup дает возможность рассказать о своем проекте и продемонстрировать его в действии гуру высоких технологий, ведь в жюри сидят представители крупнейших ИТ-организаций России. Можно услышать мнения экспертов, новые идеи, получить пищу для ума. И те, кто участвовал в соревновании, говорят, что Imagine Cup очень сильно отличается от других конкурсов тем, что он очень практичный и помогает стартапу перед выходом на рынок. К слову, на международном этапе иногда присутствует даже CEO Microsoft Сатья Наделла.

CNews: Вы упомянули о решении глобальных проблем человечества. Как вы думаете, наступит тот день, когда технологии выполнят это свое предназначение? И кто сыграет в этом основную роль — небольшие и средние разработчики или крупные корпорации?

Дмитрий Андреев: Сейчас не нужно быть большой компанией, чтобы получать прибыль. Можно делать очень интересные решения небольшими группами людей. Посмотрите на тот же WhatsApp или Twitter — каждый делали менее чем 10 человек. Технологии будут развиваться еще быстрее; другое дело, что человечеству это может создать дополнительные проблемы. Есть такое высказывание: то, что сейчас делают программисты, гуманитарии будут исследовать через 10 лет. Когда мы что-то создаем, внедряем какую-то инновацию, мы не до конца понимаем, как это может повлиять на общество и на его жизнь в целом. Посмотрите на простую электрическую лампочку. Разве кто-то мог подумать, что ее создание перевернет весь мир? То же самое с мобильными телефонами. То же самое — с интернетом. Его развитие сделало нашу медицину более доступной и квалифицированной, например, в отдаленных районах. С другой стороны, развитие интернета привело к появлению кибертерроризма, который угрожает многим странам.