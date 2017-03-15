Как вырастить успешный ИТ-стартап: 5 историй российских разработчиков

Многих интересует создание собственного бизнеса, но не каждый способен взрастить идею и довести ее до высокого профессионального уровня, достигнув финансового успеха. Кого-то останавливает страх больших вложений на начальном этапе и возможность их окупить, кто-то не уверен в собственных управленческих способностях и не верит в то, что сможет создать успешный проект. Вашему вниманию истории из мира большого бизнеса о пяти ИТ-компаниях, выросших из студенческих проектов.

Рынок диктует свои правила, и чтобы остаться на плаву, необходимо не только удачно стартовать, но и обладать достаточными компетенциями для сохранения конкурентоспособности: по оценке ФРИИ, официальная смертность на рынке стартапов составляет 90%.

Вместе с тем, создать уникальный продукт и добиться успеха в мире большого бизнеса сейчас более чем реально. Условия для оформления собственного стартапа сегодня сильно упрощены: сам процесс регистрации стал более доступным, существуют налоговые льготы для начинающих предпринимателей, ряд программ поддержки, которые помогут с начальными инвестициями – акселераторы, инкубаторы и фонды развития, технологические гранты компаний.

Однако, чтобы проверить свою идею, заручиться финансовой и экспертной поддержкой, попав в акселерационную программу или корпоративный инкубатор, стартапу нужно, как минимум, иметь готовый бизнес-план, продукт и оформленную команду.

Но как молодым, амбициозным студенческим проектам с хорошей идеей и достаточными компетенциями пробиться и заявить о себе, имея в портфеле только идею решения или продукта?

Хорошим трамплином для восхождения на бизнес-Олимп могут стать различные международные конкурсы студенческих проектов, которые предоставляют талантливым разработчикам и начинающим предпринимателям экспертную помощь и консультации для тестирования идей и создания прототипов решений на базе доступных технологий, а также базовую финансовую поддержку в виде грантов для победителей соревнований. Участие в подобных конкурсах не только дает очевидные преимущества в виде средств на запуск проекта, но и позволяет проверить команду на прочность, а решение – на жизнеспособность, бесплатно получить инструменты для разработки и многое другое.

Мы собрали 5 историй молодых российских разработчиков, которые после участия в ежегодном международном конкурсе студенческих проектов Microsoft Imagine Cup смогли добиться реальных успехов в бизнесе, применив прогрессивные технологии и нестандартное мышление для создания собственных амбициозных социальных проектов, неординарных инди-игр и решений в сфере образования.