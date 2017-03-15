Как вырастить успешный ИТ-стартап: 5 историй российских разработчиков

Рынок диктует свои правила, и чтобы остаться на плаву, необходимо не только удачно стартовать, но и обладать достаточными компетенциями для сохранения конкурентоспособности: по оценке ФРИИ, официальная смертность на рынке стартапов составляет 90%.
Вместе с тем, создать уникальный продукт и добиться успеха в мире большого бизнеса сейчас более чем реально. Условия для оформления собственного стартапа сегодня сильно упрощены: сам процесс регистрации стал более доступным, существуют налоговые льготы для начинающих предпринимателей, ряд программ поддержки, которые помогут с начальными инвестициями – акселераторы, инкубаторы и фонды развития, технологические гранты компаний.
Однако, чтобы проверить свою идею, заручиться финансовой и экспертной поддержкой, попав в акселерационную программу или корпоративный инкубатор, стартапу нужно, как минимум, иметь готовый бизнес-план, продукт и оформленную команду.
Но как молодым, амбициозным студенческим проектам с хорошей идеей и достаточными компетенциями пробиться и заявить о себе, имея в портфеле только идею решения или продукта?
Хорошим трамплином для восхождения на бизнес-Олимп могут стать различные международные конкурсы студенческих проектов, которые предоставляют талантливым разработчикам и начинающим предпринимателям экспертную помощь и консультации для тестирования идей и создания прототипов решений на базе доступных технологий, а также базовую финансовую поддержку в виде грантов для победителей соревнований. Участие в подобных конкурсах не только дает очевидные преимущества в виде средств на запуск проекта, но и позволяет проверить команду на прочность, а решение – на жизнеспособность, бесплатно получить инструменты для разработки и многое другое.
Мы собрали 5 историй молодых российских разработчиков, которые после участия в ежегодном международном конкурсе студенческих проектов Microsoft Imagine Cup смогли добиться реальных успехов в бизнесе, применив прогрессивные технологии и нестандартное мышление для создания собственных амбициозных социальных проектов, неординарных инди-игр и решений в сфере образования.
Oriense Canopus
Команда Oriense, сегодня уже выросшая в полноценную компанию-участника Инновационного центра «Сколково», поставила себе цель облегчить жизнь слабовидящим людям, помочь им полноценно осваивать мир и почувствовать собственную независимость в передвижениях. В 2012 г. команда представила на Imagine Cup первый прототип своего решения на основе технологий Microsoft Kinect – Canopus, названного в честь звезды, которая показывала путешественникам путь. Результатом непрерывной трехлетней работы над выпуском полноценного продукта стали устройства OrNavi (GPS навигатор с интуитивно-понятным интерфейсом) и OrCV (расширение для навигатора, которое использует технологии компьютерного зрения для получения информации об окружающих объектах). Система подсказывает, как добраться до точки назначения, обходя препятствия на пути, и рассказывает обо всем, что она видит вокруг.
Сегодня проект находится на стадии роста: проданы первые сто приборов на территории России, Белоруссии и Украины с момента релиза в 2016 г. Проект масштабируется на западные рынки.
У команды, большая часть которой закончила Политехнический университет в Санкт-Петербурге, за плечами уже имелся обширный опыт работы с системами компьютерного зрения. Сегодня компания Oriense состоит из 7 участников, среди которых – незрячий программист-тестировщик.
Galvani Bionix Myoarm Control System
Команда Galvani Bionics состоит из выпускников МФТИ во главе с Тимуром Бергалиевым. Молодые специалисты в технологической сфере становились победителями российского этапа Imagine Cup в 2012 и 2015 гг. Именно в 2015 г. команда Galvani Bionics представила свой социально значимый проект Myoarm Control System – универсальную платформу для управления устройствами, основанную на регистрации поверхностных электромиографических сигналов мышц человека. Система рассчитана, в первую очередь, на помощь инвалидам, у которых отсутствуют верхние конечности.
С момента представления Myoarm на Imagine Cup команда, которая расширилась с 4 человек до 12, работает над новым проектом – образовательной нейроплатформой BiTronics Lab. Оставшись в той же сложной нейротехнологической сфере, команда представила образовательную платформу для изучения бионейросигналов, которая оснащена рядом модулей для измерения биологических показателей: измерения пульса, ЭКГ (электрокардиограммы), ЭЭГ (электроэнцефалограммы), КГР (кожно-гальванической реакции) и ЭМГ (электромиограммы). Команда проекта с 2016 г. уже внедрила свои образовательные решения в ряде школ и центров технического творчества молодежи. В рамках выставки ММСО-2017 (Московский международный салон образования) команда BiTronics Lab планирует представить совместный проект с LEGO Education: образовательный набор-конструктор для изучения основ робототехники, программирования и физиологии.
StandUp «Интерактивная песочница»
У создателей социального проекта «Интерактивная песочница» во главе с Дмитрием Андреевым из Челябинска была конкретная цель – организовать для детей нескучную и подвижную образовательную программу. По словам разработчиков, их вдохновил собственный родительский опыт: придя впервые в детский сад, они поняли: надо что-то менять. Так родилась идея создать «Интерактивную песочницу» – технологичный стол, который помогает детям интересно и подвижно осваивать различные дисциплины. Путь успеха проекта начался с выхода во второй тур конкурса ImagineCup в 2013 г., сегодня же команда проекта выросла с 5 человек до 15, официально оформила компанию «Инновации детям» и производит первые в мире образовательные комплекты такого плана, переведенные на несколько языков. Сегодня их уже используют более 500 детских садов по всему миру. В совокупности у «Инновации детям» на текущий момент около 10 продуктов, среди которых стол, песочница, а также различные развивающие модули для изучения английского языка, математики и других дисциплин.
Все образовательные продукты компании созданы в соответствии со стандартами дошкольного образования и тесном сотрудничестве с факультетом дошкольной подготовки Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.
При создании своего продукта разработчики, как обладатели гранта MicrosoftBizSpark, использовали облачные серверы MicrosoftAzure, а также SQLServer. Что касается профессиональной подготовки участников команды, все они имеют высшее образование: в команде есть как технологические разработчики, так и педагоги, и психологи. Всех их объединяет любовь к своему делу и желание использовать ИТ-потенциал, чтобы сделать революцию в сфере дошкольного образования.
Brainy Studio Инди-игра Turn On
Команда BrainyStudio из Перми участвовала в конкурсе ImagineCup 2 раза: в 2013 и в 2014 гг. Сегодня в команде 4 человека: художник Илья Антонов, программист Антон Баранов, продюсер Евгений Ромин, а также PR-менеджер Дмитрий Огородников. С детства вдохновленные гейм-культурой, участники команды BrainyStudio всегда мечтали сделать собственную игру. На момент создания своего первого проекта ребята были еще студентами Пермского национального исследовательского политехнического университета: в 2013 г. вышла их дебютная игра WitchCraft, доступная на смартфонах на WindowsPhone, Android и iOS.
Но настоящий успех к команде пришел с проектом TurnOn: это инди-игра в лучших традициях жанра, завоевавшая 1 место в категории «Игры» на международном финале ImagineCup 2014. Сегодня TurnOn доступна для XboxOne, а также для ПК через платформу Steam. По словам участников проекта, будучи официально запущенной 1 июня 2016 г., игра уже окупилась и приносит доход своим создателям. Прототип же команде удалось сделать в рамках подготовки к конкурсу: при подаче заявки на ImagineCup команды получают доступ ко всем необходимым решениям от Microsoft: BrainyStudio, в частности, пользовались облаком Azure, инструментами VisualStudio, а для хранения некоторых баз данных использовали OneNote.
Девизом команды BrainyStudio является призыв «ImagineandCreate» («вообрази и создай»), что не только как нельзя лучше выражает суть конкурса ImagineCup, но и доказывает, что успех приходит к тем, кто способен мечтать и уверен в своих силах.
IzHard Игра Ovivo
Для участников команды IzHard – Дарьи Черновой, Дарьи Кружинской и Александра Виласака – самым главным стимулом для создания собственного проекта стало увлечение графикой. По словам участников команды, при создании собственной уникальной игры-платформера, где герой путешествует по черно-белому абстрактному миру, они вдохновлялись произведениями художников: Эшера, Ван Гога, Мунка, Да Винчи. Играми тоже участники увлекались давно, среди самых любимых – Journey, Braid, Limbo.
Познакомились участники на хакатоне Microsoft в ноябре 2014 г., в рамках него всего за 24 часа и был создан первый прототип Ovivo. После этого команда не расстается и продолжает совершенствовать свой проект, кроме того, к ней присоединился еще один участник – Николай Скакун. Официальный релиз игры запланирован на весну–лето 2017 г.
Для создания проекта команда использовала инструментарий MicrosoftVisualStudio, игра написана на языке С#. Участники утверждают, что до этого у них не было определенного опыта в программировании или разработке: вдохновившись любимыми игровыми проектами, они просто собрались в рамках хакатона и начали делать свою собственную игру. Успех не заставил себя ждать: в 2015 г. ребята победили в категории «Игры» на глобальном финале ImagineCup в Рэдмонде, США. Они получили грант в размере $50 000, который направили на развитие своего проекта.
Canopus
Myoarm Control System
«Интерактивная песочница»
Инди-игра Turn On
Игра Ovivo